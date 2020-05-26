В ЕАЭС создадут межгосударственную фармацевтическую программу

Государства-члены ЕАЭС создадут специальную рабочую группу, которая займется разработкой межгосударственной программы по производству лекарственных препаратов и субстанций.

Решение о создании рабочей группы принято 14 апреля 2020 года по итогам встречи, посвященной мерам по борьбе с коронавирусом и поддержанию экономической стабильности государств-членов ЕАЭС. Об этом говорится в письме директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николая Кушнарева (копия есть в распоряжении «ФВ»). Письмо направлено в органы исполнительной власти государств-членов ЕАЭС.

Специальная рабочая группы будет состоять из экспертов уполномоченных госорганов, отраслевых ассоциаций и предприятий фармпромышленности государств-членов. Основная цель: разработка межгосударственной программы по производству лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций в рамках ЕАЭС.

До 10 июня от государств-членов ЕАЭС ждут перечень кандидатур отраслевых экспертов, которые войдут в рабочую группу, предложения, касающиеся межгосударственной программы по производству лекарств и субстанций, а также обеспечения предприятий сырьем и субстанциями. Кроме того, руководство ЕЭК просит страны проинформировать о планируемых на их территориях инвестиционных проектах в фармпромышленности с необходимыми объемами финансирования.

Елена Калиновская

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