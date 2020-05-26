Столичные медики подтвердили неэффективность гидроксихлорохина для профилактики COVID-19

Проведенное Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ) клиническое исследование по применению гидроксихлорохина показало его неэффективность в качестве профилактического препарата, но зафиксировало более мягкое течение заболевания у тех, кто его принимал.

По предварительным данным клинического исследования с участием 4 тыс. медработников противомалярийный препарат гидроксихлорохин не снижает вероятность инфицирования SARS-CoV-2, но может снижать тяжесть течения заболевания. Об этом пишет портал medvestnik.ru со ссылкой на начальника Управления делами и координации деятельности ДЗМ, члена Клинического комитета по COVID-19, профессора Евгения Никонова.

«Гидроксихлорохин абсолютно не защищает от новой коронавирусной инфекции, она развивается с приемом или без приема, но течение заболевания у пациентов, которые его принимают, более мягкое. Это предварительные результаты. Уже в конце мая планируем дать конкретные результаты по этому исследованию», – уточнил Никонов на конференции «Оргздрав 2020» 25 мая.

По его словам, в программе зарегистрированы 6 тыс. медработников, но реально принимают препарат 4 тыс. Препарат назначался и амбулаторным пациентам – нескольким тысячам больных. Данные о протекании заболевания в обеих группах фиксировались в единой медицинской информационно-аналитической системе.

«Прием гидроксихлорохина в небольшой дозе позволяет обеспечить более легкое течение коронавирусной инфекции. Этой же тактики мы придерживаемся в амбулаторном звене. Довольно много пациентов, которые получали гидроксихлорохин. В тех дозировках, в которых мы его назначали, он не давал тех ужасных эффектов, про которые пишут зарубежные журналы. По крайней мере, на группе врачей этого не установлено и на группе пациентов этого тоже нет», – уточнил специалист.

В конце апреля Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) пришла к выводу, что инициатива ведомства по приему гидроксихлорохина в качестве профилактики нового коронавируса содержит больше рисков, чем пользы. Московские врачи пожаловались в АОКИ, что их вынуждают участвовать в программе ДЗМ – руководители ЛПУ заставляют подчиненных регистрироваться в программе, не оставляя им выбора.

Исследование Гарвардской медицинской школы не подтвердило пользу гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19. Каждый из режимов терапии был связан с увеличением смертности пациентов в стационаре и частоты аритмий. В исследование вошли данные 671 больницы на шести континентах. Из 96 тыс. пациентов почти 15 тыс. принимали гидроксихлорохин, хлорохин с макролидом или без него.

ЕС приступил к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина из-за психоневрологических нарушений у пациентов с COVID-19 в Испании.

«В этом обзоре анализировались пациенты с тяжелым течением заболевания и те, которые уже были в стационаре», – пояснил Никонов.

Татьяна Бескаравайная

pharmvestnik