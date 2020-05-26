Sinovac получила финансирование для ускорения разработки вакцины против Covid-19

Китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech получила 15 млн долл. на дальнейшие исследования своей вакцины CoronaVac против коронавирусной инфекции.

Инвестиционные компании Advantech Capital и Vivo Capital вложили по 7,5 млн долл. каждая, пишет Pharmaceutical Technology.

Sinovac приступила к разработке неактивированной вакцины в январе 2019 года совместно с китайскими исследовательскими институтами.

В процессе доклинических исследований кандидатная вакцина показала безопасность и эффективность у макак. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Как отметил исполнительный директор, президент и председатель совета директоров Sinovac Biotech Инь Вэйдун, исследование показало, что CoronaVac продуцирует нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 у мышей, крыс и низших приматов.

Компания получила одобрение на проведение I и II стадии клинических исследований в Китае. В I стадии приняли участие 144 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 59 лет. В ходе исследований CoronaVac показала безопасность, переносимость и предварительную иммуногенность.

В мае Sinovac Biotech приступила ко II стадии клинических исследований, целью которых является определение иммуногенности, безопасности и дозировки вакцины у большего числа участников.

Компания намерена производить до 100 млн доз вакцины в год.

Илья Дугин

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