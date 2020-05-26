Крупные сети приостановили работу аптек

Крупные сети закрыли по несколько десятков точек за последний месяц. Такие данные зафиксировали аналитики, а участники рынка объяснили это временными трудностями, обусловленными пандемией. Аптеки будут открыты, но для фармрозницы настанут непростые времена. В выигрыше окажутся «середнячки» – сети, локализованные на территории одного или нескольких регионов. Федеральным компаниям придется прибегнуть к оптимизации, а мелким предпринимателям – работать с минимальной доходностью или уйти с рынка.

Не закрыли, а приостановили

С марта по апрель сразу нескольких крупных сетей массово закрыли торговые точки, подсчитали аналитики AlphaRM и «ФВ». В частности, число аптек «Эркафарм» уменьшилось на 102 точки (1156 в марте против 1054 в апреле), «Мелодии здоровья» – на 37 точек (883 в марте и 846 в апреле), «Неофарм» – на 30 аптек (749 в марте и 719 в апреле). Аналитики отметили, что к середине мая «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» потеряли еще 79 и 32 точки соответственно.

В компаниях заверили, что закрыли меньшее число аптек и лишь на время. «Работа аптек была временно приостановлена в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в ГК «Эркафарм», отметив, что все закрытые объекты расположены в торговых центрах.

Число точек, входящих в «Мелодию здоровья», в апреле не изменилось, сказал директор по развитию сети Константин Наумов. Исключение составили 25 аптек, которые временно приостановили работу из-за пандемии: они расположены в торговых центрах и поликлиниках. «Компания не изменила свою стратегию развития на 2020 год. Мы по-прежнему ориентируемся на рост эффективности действующих торговых точек, покупку качественных аптечных сетей и открытие новых аптек в различных регионах России», – добавил Наумов.

Те же причины сокращения сети приводит генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев. Компании пришлось приостановить работу аптек, расположенных в зданиях аэропортов, вокзалов, в торговых и бизнес-центрах. «Эта ситуация коснулась абсолютно всех на рынке. Конечно, мы несем определенные потери, но сеть сохранила коллектив и выплачивает сотрудникам зарплату», – говорит он.

Как мы считали AlphaRM еженедельно выгружает лицензии с сайта Росздравнадзора и сверяет все ИНН со своей базой. Если часть лицензий, которая была в старых файлах, отсутствует в новых, аналитики проверяют наличие аптечной точки на сайте сети и звонят в саму точку. После всех проверок и подтверждения закрытия, точка закрывается в базе данных.

Отдаленные последствия

Когда неработающие точки будут открыты, пока неизвестно. По оптимистичным прогнозам, это произойдет в июне-июле 2020 года.

«С аптеками, расположенными в торговых центрах, связаны серьезные риски компаний: непонятно, как скоро они восстановят свою работу. Конечно, мы будем искать индивидуальные решения с каждым арендодателем. После снятия ограничений большинство магазинов откроется, но какая-то часть уйдет», – говорит гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Самый большой вопрос – когда в эти аптеки вернется покупатель, добавляет он.

В течение апреля «Ригла» приостановила работу 19 аптек, расположенных в торговых центрах. Еще 17 точек были закрыты компанией по разным причинам, уточнил Филиппов.

Аналитики ожидают, что поток покупателей в торговых центрах восстановится осенью. «Все объекты возобновят работу, но им придется работать над привлечением прежнего числа посетителей», – говорит заместитель директора отдела стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина. Она отметила, что не все владельцы коммерческой недвижимости предоставляют арендаторам льготные периоды: закредитованные торговые центры предлагают работать, невзирая на повсеместно действующие ограничения.

Кто пострадает, а кто выиграет

Расхождение данных аналитических компаний и аптечных сетей участники рынка объясняют общей неразберихой, вызванной пандемией. В некоторых случаях аптеки вынуждены сами инициировать закрытие. Это происходит, когда в аптеке или магазине, на территории которого она расположена, выявлены больные COVID-19, рассказал «ФВ» источник на фармрынке, пожелавший остаться неназванным. В таких ситуациях речь идет о нескольких днях «простоя», но именно они могут попасть в поле зрения аналитиков.

Делать выводы, исходя из данных за апрель, рано, считает генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. Последствия пандемии для фармрозницы будут видны ближе к осени. «Сейчас многие сети попадают в коллизию «или полный ассортимент, или низкая наценка». Отсрочка платежа сократилась, а в некоторых случаях поставщики готовы работать только по предоплате. Чтобы обеспечить ее, аптеки повышают наценку на 10-15% или отказываются от части товара. Кого из них выберут покупатели – вопрос ближайших месяцев», – говорит он.

Миронов полагает, что федеральным сетям придется оптимизировать бизнес, закрывая малоприбыльные точки, а мелким будет сложно выжить в текущих условиях. «В выигрыше окажутся средние по размеру сети. Уже сейчас мы получаем преимущества, которыми раньше пользовался только крупный бизнес: высокомаржинальные продукты, прямую логистику», – говорит он.

При этом «середнячки» более мобильны: они будут «подбирать» удачные локации небольших игроков, покупая точки за минимальную цену. «Федеральные компании редко рассматривают точечные покупки, – объясняет Миронов. – В отличие от региональных сетей, они зачастую не знают, кто «на ладан дышит».

Число аптек на рынке перестанет расти, в том числе и за счет оптимизации крупных игроков, прогнозирует Нифантьев. «Во время действия режима самоизоляции точки в центре Москвы, у станций метрополитена потеряли до половины прибыли», — говорит он о положении, в котором сейчас находятся сети.

Ольга Коберник

pharmvestnik