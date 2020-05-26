Минэкономразвития поддержало инициативу депутатов о снижении пошлин на фармсубстанции

Министерство экономического развития поддерживает инициативу «Единой России» о снижении таможенной пошлины на фармацевтические субстанции. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Ранее с таким предложением депутаты обращались к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты Госдумы провели с министром экономического развития Максимом Решетниковым онлайн-встречу в преддверии «правительственного часа» на тему «Поддержка малого и среднего бизнеса в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте www.duma-er.ru.

«Вы знаете, что в связи с изменением соотношения доллара и рубля есть очень серьезная угроза роста цен на лекарственные препараты, не только на импортные, но и на отечественные. 80% субстанций, из которых изготавливаются отечественные лекарства, импортные», — отметил заместитель руководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев.

В этой связи депутаты предложили рассмотреть ряд мер, например, нулевую таможенную пошлину на ввоз в Россию фармацевтических субстанций. «Мы просим Минэкономразвития с нашими мерами ознакомиться и свое суждение высказать», — обратился Исаев к Решетникову.

Министр поддержал предложение и согласился, что данный опрос требует более детального изучения и проработки. В частности, по его словам, необходимо в целом пересмотреть таможенно-тарифную политику.

По мнению главы Минэкономразвития, тема поддержки фармацевтической и других отраслей, связанных со здравоохранением, будет темой номер один.

«То, что сейчас произошло, это очевидно не разовое явление, — отметил Решетников. – Спрос на средства индивидуальной защиты теперь будет постоянно присутствовать, и нам очевидно нужно создать российскую промышленность в этой сфере. Минпромторг очень многое делает, выделены деньги из резервного фонда, под эти задачи докапитализирован Фонд развития промышленности».

9 апреля представители руководства фракции провели совещание с председателем Правительства Михаилом Мишустиным, которое прошло в режиме видеоконференции, депутаты предложили ему рассмотреть возможность прямого субсидирования приобретения фармсубстанций и льготного кредитования производителей на условиях сдерживания цен на лекарства. Депутаты считают, что на эту группу товаров нужно установить нулевую таможенную пошлину.

Исаев в ходе встречи с главой Минэкономразвития анонсировал проведение на следующей неделе очередного заседания межфракционной рабочей группы по проблемам лекарственного обеспечения граждан. «Мы соберем заседание, которое будет специально посвящено готовности отрасли к маркировке лекарственных препаратов», — сообщил парламентарий.

Фото: www.duma-er.ru

Елена Сидорова

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