Компании Big Pharma отказались от разработки вакцины от коронавирусов три года назад

Крупнейшие глобальные фармкомпании отклонили предложение Евросоюза по разработке вакцин против основных патогенов.
Три года назад крупнейшие фармацевтические компании отказались от предложения ЕС активизировать разработку вакцин против патогенов, в частности коронавирусов, чтобы быть готовыми к возможным вспышкам, пишет газета The Guardian.
План по ускорению разработки и одобрения вакцин предложили представители организации государственно-частного партнерства «Инициативы в поддержку инновационных лекарств» (IMI). Он был отклонен представителями фармотрасли, принимающими участие в ее работе.
В Еврокомиссии заявляли, что разработка и одобрение вакцин против основных патогенов очень важна именно до фактической вспышки, но фармотрасль эту идею не подержала.
В руководящий совет IMI входят представители Еврокомиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), в которую входят такие компании, как GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), Novartis («Новартис»), Pfizer («Пфайзер»), Eli Lilly («Эли Лилли») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).
Глобальная неготовность к пандемии COVID-19 уже привела к критике фармотрасли. В частности, критики отмечают, что отрасль отказалась обращать внимание на инфекционные заболевания, потому что препараты для их лечения менее прибыльны, чем средства для борьбы с хроническими заболеваниями.
В 2019 году крупнейшие фармкомпании приступили к работе над 400 исследовательскими проектами, из которых более половины направлены на борьбу с онкозаболеваниями и только 65 – с инфекционными заболеваниями.
Клинические исследования походят восемь вакцин против SARS-CoV-2, но их успех не гарантирован.
Илья Дугин
pharmvestnik