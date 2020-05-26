Поставщик хлоргексидина узнал из СМИ об обвинениях УФАС в создании картеля

ООО «Компания «Органика» не получало официальных документов о возбуждении ростовским УФАС дела по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона «О защите конкуренции» и узнало о том, что его подозревают в картельном сговоре, из новостных публикаций.

Сообщение о том, что ростовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Биофарма», ООО «Компания «Органика» и ООО «Социальная аптека 6» о нарушении антимонопольного законодательства, стало для «Органики» полной неожиданностью. Фирма категорически отвергает обвинение в реализации картельного соглашения при поставках хлоргексидина. Об этом говорится в ответе поставщика на редакционный запрос «ФВ».

Ростовское УФАС выявило признаки картеля при проверке цен на препарат «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» в ООО «Социальная аптека 6». На рост стоимости лекарства пожаловались покупатели.

Территориальный орган ФАС пришел к выводу о наличии сговора между аптекой и поставщиками препаратов: ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика». На основании чего сделано такое заключение, в сообщении пресс-службы не говорилось.

Компания «Органика» намерена отстаивать свою правоту.

Запросы «ФВ» двум другим организациям пока остались без ответа.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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