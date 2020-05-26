Участник медико-фармацевтического картеля заплатит штраф в 5 миллионов рублей

Поставщику не удалось добиться отмены штрафа в 5 млн рублей за участие в картеле. Арбитражный суд Москвы оставил в силе соответствующее решение ФАС России.

Арбитражный суд Москвы не нашел оснований для отмены решения ФАС России в отношении дагестанского ООО «Регионфарма». Фирме, которая на протяжении нескольких лет была участником картельного соглашения на рынке поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий для учреждения здравоохранения Дагестана, надлежит уплатить штраф в 5,4 млн рублей. Об этом говорится в решении суда от 22 мая 2020 года, размещенном в системе «Мой арбитр».

В 2019 году ФАС России признала ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб» виновными в поддержании цен на более чем 1000 торгах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для ЛПУ и Минздрава Дагестана в период с 2015 по 2018 год. Компании пытались обжаловать это решение, но безуспешно. После этого участники картеля попробовали добиться отмены штрафов, наложенных на них за нарушение антимонопольного законодательства, но снова безрезультатно. Сначала отказ получили ООО «Дагмедтехника» и ООО «Медфармаснаб», а теперь и ООО «Регионфарма».

Впрочем, в апреле этого года ФАС, учитывая сложную экономическую ситуацию на фоне развития эпидемии нового коронавируса, предоставила ООО «Дагмедтехника» и ООО «Медфармаснаб» рассрочку по уплате штрафа в 3 месяца.

Не исключено, что такое же послабление сможет получить и «Регионфарма».

Екатерина Погонцева

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