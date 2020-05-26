«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков

ЗАО «Эвалар» получило разрешение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на увеличение мощностей по выпуску антисептиков. Теперь компания имеет возможность выпускать до 3 миллионов упаковок спиртосодержащей продукции ежемесячно.

Еще в марте «Эвалар» за неделю переоборудовал производственные линии под выпуск антисептических средств, первые отгрузки начались в апреле. За прошедший месяц компания произвела миллион упаковок антисептиков, которые были отгружены в различные каналы продаж.

Как отметила генеральный директор «Эвалар» Лариса Прокопьева, компания планирует совместить наращивание производственных мощностей с расширением ассортимента антисептических продуктов. «Антисептики стали товаром первой необходимости, — подчеркнула она. — Наша компания уже выпускает под брендом «Орвис» антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы, а в ближайшее время мы планируем запуск еще нескольких форм – например, на днях отгружаем первую партию специального антисептика для гаджетов на основе 70% этилового спирта. Это востребованная категория на рынке, поскольку на разных поверхностях вирусы могут сохранять жизнеспособность до нескольких дней, а мобильные устройства — смартфоны, планшеты и ноутбуки — могут стать одной из главных зон риска».

В «Эвалар» уверены, что, несмотря на растущее предложение антисептиков на рынке, продукция компании будет востребована, поскольку в ее составе используется нетоксичный этиловый спирт высокой концентрации (70%). Аналитики компании также ожидают роста спроса на антисептики в связи с ослаблением режима самоизоляции и возвращением людей к более активной социальной жизни, что потребует активного применения дезсредств для рук и гаджетов.

Источник:«Эвалар»

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