УФАС возбудило дело в отношении аптечной сети «Планета здоровья»

Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении ООО «Здоровье» (аптечная сеть «Планета здоровья») по части 5 статьи 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поскольку общество не предоставило информацию в рамках рассматриваемых управлением обращений.

В УФАС Московской области поступили жалобы граждан о завышенной стоимости на средства индивидуальной защиты и антимонопольная служба запросила у ООО «Здоровье» (аптечная сеть «Планета здоровья») сведения о ценах на медицинские маски, реализуемые на территории области. Об этом сообщается на сайте УФАС.

Ведомство запросило у аптечной организации сведения в рамках рассматриваемого дела, однако в установленный срок информация в УФАС не поступила, а часть сведений представлена с нарушением установленного срока.

«Указанные обстоятельства препятствуют обеспечению антимонопольным органом государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проверке обоснованности устанавливаемых цен на средства индивидуальной защиты», – сообщает пресс-служба УФАС.

В ведомстве также уточнили, что непредставление или несвоевременное предоставление в антимонопольный орган требуемой информации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

«ФВ» запросил у аптечной сети комментарии по делу.

Фото: Екатерина Погонцева

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