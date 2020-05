Росздравнадзор подготовил перечень необходимых аптеке документов для дистанционной торговли УФАС возбудило дело в отношении аптечной сети «Планета здоровья» » Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса Кинические исследования с участием 108 пациентов позволили предположить, что вакцина безопасна и сравнительно эффективна. Разработанная китайскими учеными из компании Sinovac («Синовак») вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times. Результаты ранней стадии клинических исследований, опубликованные в The Lancet, проводились в нескольких лабораториях. В них приняли участие 108 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. У тех, кто получал одну дозу вакцины, иммуноциты вырабатывались в течение двух недель. Количество антител, необходимых для выработки иммунитета, достигало пикового показателя через 28 дней после вакцинации. Целью исследования в основном являлось доказательство безопасности вакцины. Для ее эффективности потребуются дополнительные исследования с участием тысяч, а возможно, сотен тысяч пациентов. Вакцина, результаты исследования которой опубликованы в Lancet, разработана на основе модифицированного вируса Ad5. Участникам исследований вводили три дозы вакцины. Наиболее эффективной оказалась самая высокая доза, однако у получивших ее пациентов больше всего наблюдались побочные эффекты, ожидаемые в процессе исследования. Около 80% пациентов жаловались по крайней мере на один из них. Помимо боли в месте инъекции, у почти половины участников наблюдались высокая температура, повышенная утомляемость и головная боль. У каждого пятого отмечалась боль в мышцах. Илья Дугин

pharmvestnik