Росздравнадзор подготовил перечень необходимых аптеке документов для дистанционной торговли

Росздравнадзор определил, какие документы необходимы для подтверждения соответствия аптечной организации требованиям, дающим право на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соответствие аптечной организации требованиям, дающим право на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом и форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом». Документ размещен на сайте regulation.gov.ru .

В частности, для получения права на торговлю дистанционным способом аптечная организация должна предоставить документы, подтверждающие осуществление деятельности на территории РФ (не менее 10 мест). Организация должна иметь: оборудованные помещения (места) для хранения сформированных заказов; сайт (сайты) в сети «Интернет»; собственную курьерскую службу, имеющую оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование; электронную систему платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги.

Елена Сидорова

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