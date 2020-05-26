Препараты от малярии увеличили смертность при лечении COVID-19

Исследователи Гарвардской медицинской школы не смогли подтвердить пользу гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19. На исходы не влиял дополнительный прием макролида. Каждый из режимов был связан с уменьшением выживаемости пациентов в стационаре, увеличением частоты аритмий. Результаты опубликованы в The Lancet.

Для оценки четырех схем лечения использовали международный регистр. В него вошли данные 671 больницы на шести континентах. Из 96 тысяч пациентов почти 15 тысяч принимали гидроксихлорохин, хлорохин с макролидом или без него.

Применение любой из схем связано с повышением риска аритмии и смерти в больнице, делают вывод исследователи. Данные получены в условиях реальной клинической практики. В исследование вошли лабораторно подтвержденные случаи SARS-CoV-2. Препараты назначались в течение 48 часов после постановки диагноза.

Отсутствие эффективного лечения коронавирусной инфекции привело к поиску препаратов среди пула одобренных. Было показано, что противомалярийные препараты обладают противовирусными свойствами в лабораторных условиях. Их применение при COVID-19 показало переменные результаты в неконтролируемых, наблюдательных, открытых испытаниях.

Минздрав включил противомалярийные препараты в схемы лечения в марте. Рекомендация по их приему появилась в четвертой версии временных рекомендаций. Всего было шесть пересмотров документа. В действующей версии противомалярийные препараты входят в схемы лечения и профилактики.

По сообщению The Economic Times, Индия решает вопрос об исключении гидроксихлорохина из рекомендаций по лечению COVID-19. Это связано с растущими сомнениями в эффективности и безопасности препарата при коронавирусной инфекции.

ЕС приступил к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина из-за психоневрологических нарушений у пациентов с COVID-19 в Испании.

Тем не менее исследователи Гарвардской школы отмечают, что гидроксихлорохин и хлорохин в целом безопасны при использовании по утвержденным показаниям: для лечения аутоиммунных заболеваний и малярии.

Елена Воронина

pharmvestnik