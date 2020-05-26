Испытавшие на себе вакцину от коронавируса ученые НИЦ им. Гамалеи заявили о выявлении антител

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гринцбург сообщил, что у сотрудников НИЦ, которые добровольно испытали на себе разрабатываемую ими вакцину от коронавируса, выявлены антитела к заболеванию. Ранее в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) заявляли, что проведение испытаний на себе учеными НИЦ является нарушением основ КИ и законодательства. Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гринцбург сообщил, что у сотрудников НИЦ, которые добровольно испытали на себе разрабатываемую ими вакцину от коронавируса, выявлены антитела к заболеванию. Ранее в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) заявляли, что проведение испытаний на себе учеными НИЦ является нарушением основ КИ и законодательства.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть. <…> У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», – подчеркнул Александр Гринцбург, выразив надежду, что массовая вакцинация населения в России начнется в начале осени.

О том, что ученые НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи неофициально протестировали на себе векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2, и что опыт оказался успешным, Александр Гринцбург рассказал 22 мая. Однако официально вакцина находится на финальной стадии доклинических испытаний.

После появления информации об испытанной на себе сотрудниками НИЦ вакцине в АОКИ написали письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, директору НИЦ Александру Гринцбургу, премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину, в котором указали на грубое нарушение основ проведения клинических исследований, российского законодательства и общепризнанных международных норм.

«Мы выступили против проведения исследований без получения предварительного разрешения. Дело в том, что и российское, и международное законодательство требует, чтобы проводимое исследование перед этим прошло необходимую экспертизу и было получено разрешение, в том числе регуляторных органов страны», – пояснила директор АОКИ Светлана Завидова.

По ее словам, испытание вакцины на себе возможно, но с соблюдением определенных условий. «Теоретически участниками исследования могут быть в том числе разработчики и сотрудники разработчиков. Но эти категории относятся к уязвимым группам, и при проведении исследований с их участием необходимо уделять особое внимание добровольности, чтобы привлечение не было принудительным», – отметила Завидова.

В середине мая 2020 года Сбербанк зарегистрировал дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии» с основным видом деятельности «оптовая торговля фармпродукцией». Источник «Фармацевтического вестника» тогда сообщал, что компания займется «масштабированием производства вакцины от коронавируса» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В НИЦ рассчитывают зарегистрировать и начать производство вакцины к августу.

Позже глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания не будет заниматься разработкой и производством вакцины от коронавируса: банк возьмет на себя роль проектного офиса. «Наша задача – помочь лабораторные исследования российской вакцины перенести на производство наших компаний-партнеров, потому что все наши компании фармацевтические, они все являются нашими партнерами», – пояснил Греф.