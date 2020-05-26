Система маркировки протестирована под нагрузкой в 10 раз выше оборота рынка лекарств

Оператор национальной системы маркировки Честный ЗНАК – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – провел нагрузочное тестирование федеральной государственной информационной системы (ФГИС МДЛП). Система показала стабильность даже в условиях пиковых нагрузок, которые могут быть вызваны сложной эпидемиологической обстановкой и повышенным спросом на лекарства.

Тестирование проводилось 20-21 мая непрерывно на протяжении 28 часов в режиме реального времени.

«Средний показатель объема отправляемых документов во время проведения тестирования был эквивалентен годовому объему рынка в 62 млрд упаковок лекарственных препаратов. Это в 10 раз больше объема оборота лекарственных препаратов в 2019 году. Нагрузочное тестирование — технически сложный процесс. При построении профиля нагрузки мы постарались найти баланс для всех участников оборота, в котором были бы максимально учтены интересы всех компаний. Один из основных критериев — замкнутость цепочки товарооборота. На моей памяти это первое публичное мероприятие такого масштаба и уровня технической сложности и подготовленности», — говорит руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин.

В ходе тестирования по просьбам участников рынка и регуляторов показатель нагрузки был увеличен.

Тестирование проходило непрерывно, в нем участвовали более 130 представителей органов исполнительной власти и фармотрасли — отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, медицинских организаций и аптечных сетей. В их числе представители Минздрава, Минпромторга, «Р-Фарм», «Озон-фарма», «Астразенека», «Тева», Ассоциации международных фармацевтических производителей, Ассоциации АПФ, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, «Протек», «Катрен».

В течение около 14 часов была доступна прямая трансляция, в ходе которой можно было задавать вопросы. Несколько десятков участников находились в режиме трансляции в течение всех 14 часов.

«Дополнительным преимуществом можно считать и открытый диалог, во время которого вносились корректировки для нагрузки на систему, как говорится «на горячую», вне зависимости от того, что профиль с запасом превышал показатели рынка в параметрах, выбранных для оценки. Нагрузочное тестирование позволило сформировать корректное представление о работе ФГИС МДЛП при демонстрируемых объемах движения лекарственных препаратов. Это позволит участникам оборота наиболее эффективно развивать свои информационные системы», — говорит бизнес-аналитик ЦРПТ Дмитрий Кононов.

С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий, а с 1 июля 2020 года – для всех лекарственных препаратов.

gmpnews