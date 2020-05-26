На Камчатке запущено высокотехнологичное производство биодобавки «Омега-3»

Тымлатский рыбокомбинат, расположенный на Камчатке, начал выпускать в день 300 килограммов пищевой добавки «Омега-3», больше знакомой как рыбий жир. Существенное отличие от рыбьего жира предыдущего поколения – качественно улучшенный состав, рассказали в пресс-службе Правительства Камчатки.

Глава Камчатского региона Владимир Солодов прокомментировал запуск полного замкнутого цикла переработки рыбной продукции:

«В ход идёт красная рыба наша Камчатская, дикая. И поэтому конечный продукт имеет не сопоставимые с аналогами потребительские качества. Мне хочется подчеркнуть, что это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи или первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов. Очень важно, что здесь работают наши жители, которые могут найти высококвалифицированную работу, научные сотрудники, лаборанты, технологи, инженеры. И само производство больше напоминает космическую науку».

Для камчатской рыбной отрасли это наглядный пример того, как переработать самый ценный биоресурс – красную рыбу, без остатка. Для производства биодобавки используются рыбные головы. Запуск такого производства обошёлся предприятию в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Александр Литвиненко, генеральный директор ООО «Тымлатский рыбокомбинат»:

ЭТО ОПРЕДЕЛЁННЫЙ РИСК ДЛЯ НАС, НО МЫ ДОБИЛИСЬ КАЧЕСТВА, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ, ВЫЙТИ НА РЫНКИ, РОССИЙСКИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. МЫ ХОТИМ НАСЫТИТЬ РОССИЙСКИЙ РЫНОК, СОЗДАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ИНОСТРАННОМУ ПОСТАВЩИКУ. МЫ ЗНАЕМ НАШЕ СЫРЬЁ, ИЗ КАКОГО СЫРЬЯ ВЫПУСКАЕТСЯ ИНОСТРАННЫЙ, МЫ НЕ ЗНАЕМ.

На Камчатском предприятии в качестве исходного сырья уверены на 100%, потому что производят его сами.

Продукция прошла международную сертификацию, и в ближайшее время предприятие планирует выйти с ней на международный рынок. Для камчатцев развитие производства будет означать удешевление продукции и появление новых форм – предполагается запуск более концентрированного продукта и детской линейки «Омега-3».

gmpnews