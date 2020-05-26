Усолье-Сибирский химфармзавод запускает производство гидроксихлорохина

В сентябре российский производитель субстанций АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» начнет промышленное производство гидроксихлорохина, рекомендованного Минздравом РФ для лечения COVID-19 у взрослых. Предприятие будет производить 500-600 кг препарата в месяц, что должно полностью обеспечить потребность страны в этом продукте.

По словам директора завода Сергея Тюстина, компания планирует подать документы на регистрацию препарата в июне, в августе начать отработку опытно-промышленной партии, а в ноябре — промышленный выпуск препарата. «Мы рассматривали вопрос о синтезе этой субстанции еще в 2016 году, но тогда на фоне других проектов он отошел на второй план, и мы не стали доводить препарат до регистрации. Зимой, когда началась ситуация с COVID-19, мы реанимировали эту разработку и в течение 4-5 месяцев довели ее до состояния готовности к регистрации», — рассказывает Тюстин.

По предварительным расчетам, начиная с осени завод будет производить 500-600 кг препарата в месяц, и это полностью закроет потребности России в этом продукте. Сергей Тюстин оценивает первоначальные инвестиции в производство препарата (закупка оборудования, арматуры и тд) в 193 млн рублей. По его словам, мощности АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» позволяют производить до двух тонн субстанции в месяц, но в этом случае предприятию потребуются государственные субсидии.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, производное 4-аминохинолина. Оказывает умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. Входит в перечень ЖНВЛП. В апреле 2020 года был одобрен Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. По данным компании Headway, объем государственных закупок препарата в апреле 2020 вырос в 11 раз по сравнению с апрелем 2019 года до 18,9 млн рублей, а в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – в пять раз, до 22,5 млн рублей.

22 мая медицинский журнал Lancet опубликовал исследование, которое не показало пользы применения противомалярийных лекарств гидроксихлорохина или хлорохина для пациентов с коронавирусом. Однако на данный момент препарат остается во временных рекомендациях Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

До сих пор основные поставки гидроксихлорохина осуществлялись преимущественно из Китая. «В начале года начались перебои с поставками этой субстанции из Китая и Индии. Стало понятно, что в случае второй волны пандемии возникнет резкий дефицит гидроксихлорохина. Поэтому мы переориентировали свою работу на создание отечественного продукта, поскольку считаем это вопросом национальной безопасности», — говорит Сергей Тюстин. Ранее временно перепрофилировал мощности под производство гидроксихлорохина фармацевтический завод «Биоком» (входит в АФК «Система»).

«Усолье-Сибирский химфармзавод» был основан в 1967 году. Сейчас на предприятии работают 600 сотрудников. Производственные мощности составляют 500 тонн субстанций в год. 16 марта 2020 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать предприятие банкротом, сумма иска составила 118 млн рублей. «Иски связаны с историей предприятия, в предыдущие периоды оно было убыточным, и у нас до сих пор есть разногласия о покрытии убытков предыдущих лет. Но уже два года предприятие является рентабельным, и мы работаем с приростом производства субстанций на 20-25% ежегодно», — поясняет Сергей Тюстин.

gmpnews