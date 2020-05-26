Novalead начинает испытание антипаразитарного препарата для лечения COVID-19

Индийская компания Novalead объявила о начале рандомизированного клинического исследования 3-й фазы препарата nitazoxanide (нитазоксанид) в отношении снижения вирусной нагрузки у пациентов со средней тяжестью заболевания COVID-19. Вторичной конечной точкой исследования будет выяснение, смогут ли пациенты отказаться от кислородной поддержки после приема препарата.

Нитазоксанид – противопаразитарный препарат широкого спектра действия, используется в медицине для лечения различных глистных, протозойных и вирусных инфекций. Одобрен в США, Индии, Мексике и некоторых других странах.

Исследовательская компания Novalead (расположена в Пуне) использует вычислительную модель для поиска новых методов лечения из уже существующих лекарств.

Супрет Дешпанде (Supreet Deshpande), генеральный директор Novalead, сообщил, что для проведения исследований компания производит набор 100 пациентов в шести центрах. Испытание начнется через месяц.

В лабораториях этот препарат проявлял противовирусную активность, а также ослаблял цитокиновый шторм.

Это первое зарегистрированное исследование нитазоксанида в Индии. Препарат будет сравниваться с гидроксихлорохином и стандартным лечением, предписанным Индийским советом медицинских исследований (ICMR), ведущим органом медицинских исследований в стране. Ожидается, что исследование будет завершено в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что нитазоксанид обладает умеренной пользой при таких заболеваниях, как ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

gmpnews