В России одобрен деламанид для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью

АО «Р-Фарм» и Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. объявили о том, что пероральный препарат для лечения туберкулеза Дельтиба (деламанид) был одобрен к применению на территории Российской Федерации. Лекарственный препарат включён ВОЗ в список необходимых лекарственных средств.

Благодаря тесному взаимодействию между Россией и Японией, Дельтиба (деламанид) стал первым препаратом, прошедшим новую процедуру получения регистрационного удостоверения, которая была установлена правилами Евразийского Экономического Союза.

Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, отметил:

ЭТО БОЛЬШОЙ ШАГ В РОССИЙСКО-ЯПОНСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА. «Р-ФАРМ» ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ ПРЕПАРАТА ДЕЛЬТИБА И РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Дельтиба (деламанид) обладает выраженным бактерицидным действием против активных, «дремлющих», внутриклеточно расположенных микобактерий туберкулеза, является первым действующим веществом производным бициклического нитроимидазола, одобренным для терапии легочного МЛУ-ТБ у взрослых пациентов. Противотуберкулезный препарат используется с 2014 года для терапии легочного МЛУ-ТБ у взрослых пациентов, для которых сложно подобрать иной курс лечения из-за проблем с переносимостью или лекарственной устойчивостью. Деламанид продемонстрировал эффективность и безопасность по результатам множества исследований, проводимых за счёт средств компании Otsuka.

Лекарственное средство ранее было одобрено в Китае, Европейском Союзе, Гонконге, Индии, Индонезии, Японии, Казахстане, Монголии, Перу, Южной Африке, Южной Корее, Турции, Туркменистане, Украине и на Филиппинах.

gmpnews