Пять аптечных организаций подали заявления на дистанционную торговлю лекарствами

Росздравнадзор начал прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций. Соответствующие разрешения выдаются в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 697«Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

По сообщению федеральной службы, аптечные организации уже из четырех регионов подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на онлайн-торговлю лекарственными препаратами.

Уточняется, что это пять аптечных организаций из Москвы, а также Сахалинской, Амурской и Московской областей.

Напомним, что заниматься онлайн-торговлей лекарственными средствами могут аптечные организации (за исключением индивидуальных предпринимателей), владеющие лицензией на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле лекарствами не менее одного года и имеющие не менее десяти мест осуществления фармдеятельности на территории России.

У компании должны быть оборудованные помещения для хранения сформированных заказов, соответствующие Правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарств; сайт или мобильное приложение; собственная курьерская служба (можно иметь договор со службой курьерской доставки) имеющая оборудование для поддержания необходимого температурного режима для доставки термолабильных препаратов; электронная система платежей или мобильный платежный терминал.

Дабы оградить потребителя от покупки запрещенных, в соответствии с российским законодательством об обращении лекарственных средств, препаратов (фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных и не зарегистрированных), были разработаны критерии, которые позволят определить сайты, содержащие запрещенную информацию и блокировать их.

gmpnews