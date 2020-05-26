Испытания российского фавипиравира намерены завершить через 4-8 недель

Клинические испытания российского препарата прямого антивирусного действия Фавипиравир, которое будет иметь торговое наименование «Арепливир», намерены завершить через 4-8 недель, об этом рассказал главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь.

В тестировании будут участвовать пациенты из Москвы, Санк-Петербурга и Мордовии (здесь на фармацевтическом предприятии «Биохимик» препарат и производится). Препарат получат пациенты со средней тяжестью заболевания. «Для находящихся на ИВЛ он пока применяться не будет», — уточнил Пушкарь. После тестирования подадут документы на регистрацию.

Ранее, исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков, комментируя достижение ученых предприятия о разработке и воссоздании технологии производства на собственной площадке фавипиравира, сказал:

МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ИЮНЕ-ИЮЛЕ СМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ АПТЕКИ ДАННЫМ ПРЕПАРАТОМ.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что темпы вывода на рынок российского фавипиравира ускорят.

Поскольку доклинические испытания на разных модельных животных показали, что фавипиравир действует именно на вирус и уничтожает его за 5-6 дней, то всё лечение будет занимать не больше одной недели, об этом рассказал Пушкарь.

Напомним, что 21 мая ещё один российский аналог фавипиравира (получивший торговое наименование «Авифавир») Группы компаний «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) получил разрешение Минздрава для финальной части испытания с участием 330 пациентов, госпитализированных с COVID-19, заболеванием вызываемым новым коронавирусом SARS-Cov-2.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), по этому поводу сказал:

«АВИФАВИР» ДЕМОНСТРИРУЕТ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. РФПИ И «ХИМРАР» ТЕСНО СОТРУДНИЧАЮТ КАК С ВЕДУЩИМИ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ТАК И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ. РАССЧИТЫВАЕМ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ НА ВЫПУСК «АВИФАВИРА» В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.

Добавим, что в этот же день канадская биофармацевтическая компания Appili Therapeutics, занимающаяся разработкой противоинфекционных препаратов, объявила, что Минздрав Канады предоставил регулирующий допуск для исследования фазы II фавипиравира, который передала компания FUJIFILM Toyama Chemical, в качестве профилактической меры против нового коронавируса. В исследовании будут участвовать приблизительно 760 человек.

По слова исследователей:

УЧИТЫВАЯ ТЯЖЕСТЬ COVID-19 СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПЕРЕДАЧИ С ТЯЖЕЛЫМИ ИСХОДАМИ У ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОМАХ ДЛИТЕЛЬНОГО УХОДА, КРАЙНЕ ВАЖНО РАЗРАБОТАТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МИНИМИЗИРУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОСКОЛЬКУ ВАКЦИНЫ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ COVID-19 ОСТАЮТСЯ НЕДОСТУПНЫМИ, МЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ.

gmpnews