Ещё одна российская вакцина от коронавируса включена ВОЗ в перечень перспективных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавирусной инфекции, разрабатываемую в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, в перечень перспективных.

Как говорится в сообщении вуза, биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком. То есть разрабатываемая поливалентная вакцина, возможно, сможет опровергнуть представление о том, что «вакцина всегда оружие против вчерашней войны».

Ректор МГУ В.А. Садовничий отметил:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ И МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ПОДХОД, В РАЗРАБОТКЕ КОТОРОГО МГУ ЗАНИМАЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В МИРОВОЙ НАУКЕ.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, выступая 20 мая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в настоящее время в России ведется разработка 47 вакцин на 14 платформах.

Голикова добавила, что федеральный бюджет выделил 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса.

gmpnews