GSK заключил сделку с Samsung Biologics для расширения производства биопрепаратов

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) привлекла южнокорейскую компанию Samsung Biologics, хорошо известную в сфере контрактного производства и разработок, для производства биологических продуктов. Соглашение на сумму более 231 млн долларов рассчитано на 8 лет.

В соответствии с условиями соглашения, Samsung Biologics предоставит GSK дополнительные мощности для крупномасштабного производства биофармацевтической продукции. Производство будет гибким, в ​​зависимости от будущих потребностей GSK.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что GSK является достаточно крупным производителем вакцин, его нельзя сравнить с другими компаниями биг фармы по объему производства биопрепаратов. Однако, сделка, о которой компании объявили 21 мая, может изменить текущее положение вещей.

Первоначально сделка будет распространяться на передачу технологии и коммерческое производство препарата от волчанки Benlysta (belimumab, белимумаб). Первые коммерческие поставки препарата ожидаются в 2022 году.

Отметим, что объем продаж Benlysta в 2019 году составил 747 млн долларов, а ещё один биологический продукт GSK – препарат от астмы Nucala, показал объем продаж в 936 млн долларов США.

Что касается Samsung Biologics, то компания активно наращивает производственные мощности, инвестировав 2,6 млрд долларов в три завода общей мощностью 362 000 литров. В прошлом году выручка компании выросла на 30,9% до $ 565 млн.

gmpnews