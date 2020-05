Merck & Co приобрела австрийского разработчика вакцин GSK заключил сделку с Samsung Biologics для расширения производства биопрепаратов » Фармацевты назвали онлайн-платформы предпочтительным каналом общения с фармкомпаниями В условиях пандемии фармацевты предпочитают получать информацию от производителей лекарственных средств в формате онлайн-обучения и рассылок. Большинство опрошенных экспертами исследовательской компании Top of mind работников аптек (57%) считают наиболее оптимальным каналом взаимодействия с фармацевтическими компаниями вебинары и визиты медицинских представителей (53%). Среди оптимальных форматов общения также конференции (50%), онлайн-обучение (49%) и рассылка по электронной почте (47%). Однако в условиях пандемии готовность фармацевтов использовать эти каналы изменилась. Как выяснилось в ходе опроса, в нынешней ситуации большая часть респондентов отдает предпочтение и готова использовать такие каналы коммуникаций, как обучение через онлайн-платформы и рассылку по электронной почте. Личные визиты медпредставителей, а также конференции и встречи, организуемые фармкомпаниями, не востребованы. Эти каналы взаимодействия предпочтительны лишь для 4% и 5% опрошенных соответственно. В среднем фармацевты готовы участвовать в вебинарах от фармкомпаний до 4 раз в месяц. А общаться с представителями в удаленном формате в среднем около 26 минут в день. С одним и тем же представителем респонденты по большей части готовы общаться один раз в месяц (38%) Большинство опрошенных фармацевтов (74%) отметили, что в связи с эпидемией COVID-19 личные визиты в аптеки не осуществляются. Причины отмены личных визитов фармацевты в большинстве случаев связывают с эпидемией коронавируса. В опросе Top of mind приняли участие свыше 300 провизоров и фармацевтов, преимущественно из крупных сетевых аптек в разных регионах России. Наталья Маскина

