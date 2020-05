Минобороны завершит клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля Фармацевты назвали онлайн-платформы предпочтительным каналом общения с фармкомпаниями » Merck & Co приобрела австрийского разработчика вакцин Компания заявила о доступности разрабатываемых вакцин и препаратов для всех. В финансировании разработок одной из вакцин участвуют европейская и американская организации. Американская фармацевтическая компания Merck & Co Inc («Мерк энд Ко Инк», за пределами США и Канады – MSD) объявила о приобретении частной австрийской компании Themis Bioscience («Темис Байосайенсиз») в целях разработки вакцины против COVID-19, пишет Reuters. Помимо этого, компания также будет сотрудничать с неправительственной организацией «Международная инициатива по разработке вакцины против СПИДа» (IAVI) в области разработки еще одной вакцины. Кроме того, Merck объявила о заключении партнерского соглашения с частной компанией Ridgeback Biotherapeutics («Риджбэк Байотерапьютикс») по разработке экспериментального перорального препарата для лечения COVID-19. Финансовые условия сделки по приобретению Themis не разглашаются. Акции Merck выросли более чем на 3%. Обе вакцины предназначены для однократного введения. Вакцина компании Themis, разрабатываемая совместно с Институтом Пастера (Франция), содержит в себе модифицированный вирус кори. Финансирование разработки осуществляет Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI). Как отметили в Merck, разработка вакцины продвигается быстро, и компания начнет исследования уже в течение нескольких недель. Кроме CEPI в финансировании разработки участвует Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS). При разработке обеих вакцин применяются технологии, ранее использовавшиеся для создания уже одобренных препаратов. Merck намерена увеличить производство вакцин до их одобрения, хотя производственные площадки для их промышленного выпуска пока не определены. Вакцина компании Themis для клинических исследований уже производится во Франции. Merck планирует производить определенное количество доз вакцины, которую она будет разрабатывать совместно с IAVI, на предприятии в Пенсильвании. Исполнительный директор Merck Кеннет Фрейзер подчеркнул, что компания не заключала никаких соглашений с Правительством США о приоритетной поставке вакцин. По его словам, в случае успеха вакцины будут доступны во всем мире. Препарат компании Ridgeback – EIDD-2801 предназначен для блокирования репродукции вируса. Он показал эффективность против различных коронавирусов, в т.ч. SARS-CoV-2, в доклинических исследованиях, а также безопасность и хорошую переносимость на ранних стадиях клинических исследований. Илья Дугин

pharmvestnik