Холдинг «Катрен» опубликовал маркетинговый годовой отчет за 2019 год Merck & Co приобрела австрийского разработчика вакцин » Минобороны завершит клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля Разработку рекомбинантной вакцины ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Специалисты института Минобороны России планируют до конца июля завершить клинические исследования образца вакцины от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу Президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной, пишет ТАСС. «Завершить клинические исследования планируется до конца июля», – заявил Шойгу. Доклинические исследования экспериментального образца вакцины планируется завершить 1 июня, отметил глава военного ведомства.

Фото: kremlin.ru pharmvestnik