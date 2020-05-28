Холдинг «Катрен» опубликовал маркетинговый годовой отчет за 2019 год

АО «Катрен» опубликовало на своем сайте маркетинговый годовой отчет об итогах деятельности холдинга за 2019 год.

В документе представлены ключевые направления и основные показатели работы каждой компании, входящей в состав АО «Катрен».

Выручка группы в 2019 году составила 234 млрд руб., чистая прибыль акционеров компании — 1,8 млрд руб.

Финансовая отчетность группы за 2019 год прошла аудиторскую проверку независимым аудитором АО «Делойт и Туш СНГ».

Маркетинговый годовой отчет АО «Катрен» за 2019 год опубликован на сайте холдинга в разделе «О Группе / Годовой маркетинговый отчет».

Основная компания холдинга – АО НПК «Катрен» – осуществляет дистрибуцию лекарственных средств во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации. Выручка АО НПК «Катрен» в 2019 году составила 183,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,1 млрд руб.

Розничный сегмент – аптечная сеть «Мелодия здоровья» – в 2019 году заняла первое место среди федеральных аптечных сетей в категории сетей со средним оборотом до 2 млн руб. в месяц на аптеку (RNC Pharma). Прирост товарооборота собственных аптек сети в 2019 году составил 52%. На конец 2019 года аптечная сеть включала в себя 808 аптек в 52 субъектах Российской Федерации.

Как отмечает в своем обращении генеральный директор АО «Катрен» Владимир Спиридонов, одной из основных тенденций на фармрынке в 2019 году стало перераспределение рыночных долей у дистрибьюторов – оптовики минимизируют риски, отказываясь от работы с неблагонадежными клиентами.

«В 2020 году АО «Катрен» планирует на всех рынках присутствия – в России, Казахстане, Белоруссии и на территории Украины – развиваться в соответствии с выработанной стратегией: снижение рисков, сохранение доходности, оптимизация логистических процессов, – добавил он. – При этом компания будет поддерживать выработанные годами высокие стандарты работы».

Кроме того, руководство группы продолжает оценивать возможный эффект воздействия новых обстоятельств, вызванных пандемией, на деятельность компании. «Как участник социально значимой отрасли, в условиях ограничений, вызванных пандемией, группа помогает обеспечивать население необходимыми лекарствами, в том числе и с помощью сервисов apteka.ru / apteka.com, которые стали особенно востребованы в условиях социального дистанцирования и самоизоляции, – подчеркивается в отчете. – В этих обстоятельствах основными приоритетами компании остаются здоровье и безопасность людей, в том числе и сотрудников группы, а также высокие стандарты качества».

Маркетинговый годовой отчет не является годовым отчетом в соответствии с требованиями гл. 70 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Текст годового отчета, подготовленный в соответствии с данными требованиями, будет опубликован на этой странице после его утверждения общим собранием акционеров.

Источник: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik