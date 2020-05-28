AstraZeneca подтвердила заказ на 100 млн доз вакцины от британского правительства

Компания будет производить вакцину AZD1222, разрабатываемую совместно с учеными из Оксфордского университета. Поставка первых 30 млн доз ожидается в сентябре.

Исполнительный директор шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca («АстраЗенека») Паскаль Сорио подтвердил получение заказа на 100 млн доз кандидатной рекомбинантной вакцины на основе аденовируса AZD1222 от Правительства Великобритании, сообщает FirstWord Pharma.

Вакцина проходит I фазу клинических исследований. По словам Паскаля Сорио, в июне-июле станет понятно, насколько вакцина эффективна.

Между тем глава компании также отметил, что готовность вакцины к производству к осени будет зависеть от успехов в ее разработке Оксфордским университетом до того, как пандемия пойдет на спад, поскольку в случае эффективности вакцины эту эффективность необходимо продемонстрировать.

Руководитель исследования – директор Дженнеровского института при Оксфордском университете Эдриан Хилл предположил, что ранее шанс разработки эффективной вакцины к сентябрю был 80%, но теперь, когда пандемия отступает, он снизился до 50%. По его словам, сложилась неестественная ситуация, когда исследователи заинтересованы в продолжении пандемии хотя бы на какое-то время, чтобы доказать эффективность вакцины.

Для беспокойства разработчиков есть основания. В середине апреля в Китае были прекращены многочисленные клинические исследования препаратов против COVID-19, т.к. многие пациенты выздоровели и страна объявила о победе над пандемией. В том числе были прекращены исследования препарата remdesivir.

Ранее США выделили 1,2 млрд долл. на финансирование разработки вакцины AZD1222 и заказали 300 млн доз.

Илья Дугин

pharmvestnik