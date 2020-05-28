Regeneron выкупит часть своих акций у Sanofi

Regeneron объявила о намерении выкупить у Sanofi свои акции на сумму 5 млрд долл. В компании отметили, что сделка не повлияет на долгосрочное сотрудничество между компаниями.

Французская фармкомпания Sanofi владеет 23,2 млн акций американской Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз»), что составляет 20,6% акционерного капитала американской компании, сообщает NASDAQ со ссылкой на Reuters. После сделки в ее распоряжении останется около 400 тыс. акций Regeneron.

Компании сотрудничают с 2003 года. В рамках сотрудничества ими разработаны пять одобренных лекарственных препаратов, в т.ч. средство для лечения экземы «Дупиксент» (дупилумаб). Помимо этого компании продолжают совместную разработку ряда инновационных препаратов.

Sanofi приобрела долю в Regeneron в 2004 году.

По словам исполнительного директора Sanofi Пола Хадсона, вырученные от продажи акций Regeneron средства будут направлены на развитие инноваций и стимулирование роста компании.

Regeneron исследует свой препарат «Кевзара» (сарилумаб), разработанный в сотрудничестве с Sanofi, для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом или критическом состоянии.

Как отметили в Regeneron, сделка будет финансироваться частично за счет собственных и привлеченных средств (3,5 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно).

Илья Дугин

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