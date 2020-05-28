УФАС предупредило аптеку о недопустимости продажи антисептика в нагрузку к маскам

УФАС по Санкт-Петербургу выдало ООО «Эркафарм Северо-Запад» предупреждение о необходимости прекращения нарушения закона о защите конкуренции.

В Санкт-Петербургское УФАС России поступило заявление местной жительницы, в котором она обращает внимание антимонопольного органа на то, что в аптеке «Озерки», которая принадлежит ООО «Эркафарм Северо-Запад», покупателям навязывают приобретение набора, состоящего из пяти медицинских масок и антибактериального спрея. Стоимость такой покупки составляет 576 руб. Об этом сообщается на сайте УФАС.

В своем заявлении гражданка отмечает, что так называемый набор в чеке пробит как две позиции: отдельно маски и отдельно антисептик.

В таких действиях аптеки антимонопольное ведомство усмотрело признаки недобросовестной конкуренции (нарушение ст.14.8 Закона о защите конкуренции ).

ООО «Эркафарм Северо-Запад» выдано предупреждение о необходимости прекращения нарушения. Отчитаться о его выполнении аптечная сеть должна до 22 июня 2020 года. При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается.

«Такое поведение аптечной сети в условиях пандемии недопустимо. Мы продолжим контролировать аптеки и в случае обнаружения подобных нарушений будем принимать меры антимонопольного реагирования», – подчеркнул руководитель управления Вадим Владимиров.

«В наших аптечных сетях не производится продажа товаров в наборах. Мы разбираемся в ситуации, до выяснения всех деталей не готовы подтвердить или опровергнуть факт навязанной покупки», — прокомментировали «Фармвестнику» ситуацию в «Эркафарм».

Новость дополнена, добавлен комментарий «Эркафарм».

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