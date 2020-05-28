Клинические испытания вакцины от коронавируса «Вектор» начнет в конце июня

«Вектор» выбрал три перспективных препарата для проведения клинических испытаний, которые начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России.

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора испытал на чувствительных животных более 25 вариантов вакцин, а три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства. Об этом сказал генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС.

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», – отметил Максютов. По его словам, работа над вакциной идет в круглосуточном режиме.

Группа добровольцев из 300 человек была набрана еще в апреле. Планируется, что вакцина будет зарегистрирована в сентябре.

По словам главы «Вектора», подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас. Вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после ее регистрации. Обязательной вакцинация может стать в случае, если коронавирус будет постоянно циркулировать.

В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники, сотрудники диагностических лабораторий, а также все, кто входит в группы риска, — это люди с болезнями сердца, легких и др. Кроме этого, вакцинация будет необходима всем, кто по роду своей деятельности связан с необходимостью контактировать с множеством людей: продавцы, учителя и другие.

Данные о разрешении на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 в реестре Минздрава отсутствуют.

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