Novavax приступит к клиническим исследованиям вакцины против коронавируса в Австралии

Компания исследует безопасность вакцины на здоровых добровольцах. По ее прогнозам, вакцина будет готова уже в текущем году.

По словам медицинского директора американской биотехнологической компании Novavax («Новавакс») д-ра Грегори Гленна, вакцину NVX-CoV2373 получит 131 доброволец, пишет The Washington Post.

Ранние стадии клинических исследований проходят около десятка вакцин в разных странах, в основном в Китае, США и Европе. Их эффективность сложно спрогнозировать. Эти вакцины работают по-разному, при их разработке используются разные технологии, что увеличивает шансы на успех хотя бы одной из них.

Как отметил Грегори Гленн, компания одновременно работает над созданием вакцины и расширением ее производства.

Доклинические исследования показали эффективность вакцины NVX-CoV2373. В компании заявили, что она сможет производить, по меньшей мере, 100 млн доз вакцин в 2020 году и 1,5 млрд доз в 2021 году.

По словам Грегори Гленна, с марта 2020 года Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) инвестировала в разработку и производство вакцины 388 млн долл.

Результаты I фазы клинических исследований, проводимых в Мельбурне и Брисбене, ожидаются в июле. Во II фазе примут участие тысячи пациентов в нескольких странах мира.

NVX-COV2373 представляет собой рекомбинантную вакцину на основе наночастиц.

Илья Дугин

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