Аптечные сети рискуют не выполнить маркетинговые обязательства перед производителями

Представители аптечных сетей убеждены, что существует высокий риск невыполнения планов по маркетинговым контрактам. При этом они не готовы полностью отказаться от существующей модели взаимоотношений с производителями.

Планы по выполнению маркетинговых контрактов под угрозой срыва, таково мнение представителей аптечных сетей, принявших участие в опросе «Новая аптечная реальность» — результаты есть в распоряжении «ФВ».

В опросе приняли участие более 80 представителей фармацевтического рынка. Из них более 90% — представители аптечных сетей: собственники и ключевые управленцы. Организатором проекта стал директор по маркетингу аптечной сети «Аптека 24» Олег Гончаров.

Согласно опросу, 96% участников заявили, что видят риски невыполнения планов по маркетинговым контрактам. Но при этом 71% из них отметили, что не готовы полностью отказаться от соглашений.

Владельцы аптек также не готовы снимать ответственность за их выполнение со своих сотрудников. На вопрос: необходимо ли снять любое давление со специалистов аптек по выполнению маркетинговых программ, утвердительно ответил лишь 21% опрошенных.

Они также представили свои схемы достижения результатов в рамках маркетинговых контрактов:



«Планы по маркетинговым контрактам могут стать невыполнимыми, поскольку никто из участников рынка не ожидал экономического кризиса. Сейчас рынку необходима их коррекция и совместная работа по генерации новых инструментов в части трейд-маркетинговой активности», — пояснил «ФВ» Олег Гончаров.

Руслан Мавлиханов

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