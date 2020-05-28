«Эвтекс» расширит производство перевязочных материалов в Иваново

Компания «Эвтекс» создаст в Ивановской области производство стерильных салфеток и операционных наборов из нетканого материала. Предприятие будет производить 4,8 млн медизделий в год. Объем инвестиций в проект составляет 54 млн рублей, 16,2 млн из которых предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) через льготный займ. Компания «Эвтекс» создаст в Ивановской области производство стерильных салфеток и операционных наборов из нетканого материала. Предприятие будет производить 4,8 млн медизделий в год. Объем инвестиций в проект составляет 54 млн рублей, 16,2 млн из которых предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) через льготный займ.

Помимо перевязочных материалов, предполагается выпуск наборов для диализа – готовых комплектов, необходимых для подключения и отключения пациента к аппарату «искусственная почка», аптечек для перевязки и снятия швов, обработки ран и ожогов, подключения катетеров.

Общий бюджет проекта составляет 54,2 млн рублей, из которых 16,2 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа, а еще 6,9 млн рублей – в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Ивановской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эвтекс» зарегистрировано в 2014 году. В 2018 году производитель выручил 390,6 млн рублей, чистая прибыль составила 33,7 млн рублей. Единоличным владельцем компании выступает Евгений Бородин – совладелец производителя медизделий ГК «Эверс».

В мае 2018 года ГК «Эверс» анонсировала запуск производства тестов на беременность и перевязочных материалов в особой экономической зоне «Дубна» Московской области. Объем инвестиций в проект оценивался в 147,9 млн рублей.

vademec