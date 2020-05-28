В Москве пресекли незаконную продажу тестов на антитела к коронавирусу на 10 млн рублей

В Москве из незаконного оборота изъято 13,8 тысячи экспресс-текстов на антитела к коронавирусу на сумму около 10 млн рублей. В отношении подозреваемых, готовивших медизделия к реализации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). В Москве из незаконного оборота изъято 13,8 тысячи экспресс-текстов на антитела к коронавирусу на сумму около 10 млн рублей. В отношении подозреваемых, готовивших медизделия к реализации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

«Неизвестные не позднее 27 апреля текущего года разработали план по незаконному сбыту экспресс-тестов на антитела к COVID-19, подлежащих обязательной маркировке. Они нашли неустановленных поставщиков, сбывающих медицинские изделия без специальных маркировок, и приобрели 13,8 тысячи тестов общей стоимостью не менее 9,8 млн рублей», – рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступники хранили тесты в Москве в доме на ул. Лавочкина, откуда медизделия и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

С 15 мая 2020 года в Москве началось популяционное исследование на наличие антител к COVID-19, для жителей столицы тестирование проводится бесплатно. Московский городской фонд ОМС оценил стоимость одного тестирования на иммунитет к коронавирусу в 165,28 рублей.

В мае 2020 года сотрудники столичного главка МВД России также задержали подозреваемого в фиктивной продаже медизделий, выманившего у индивидуального предпринимателя 23,7 млн рублей за обещанную поставку 2 млн медицинских масок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере).