АФК «Система» получила контроль в «Синтезе»

АФК «Система» 3 марта 2020 года направила акционерам курганского фармацевтического завода «Синтез» обязательное предложение о приобретении акций компании. В результате холдинговая компания Sinocom Investments Limited увеличила свой пакет акций с 46,5% до 56,2%. АФК «Система» 3 марта 2020 года направила акционерам курганского фармацевтического завода «Синтез» обязательное предложение о приобретении акций компании. В результате холдинговая компания Sinocom Investments Limited увеличила свой пакет акций с 46,5% до 56,2%.

Стоимость одной обыкновенной акции составила 62,2 тысячи рублей, привилегированной – 5,3 тысячи рублей. На выкуп всего объема АФК «Система» направила таким образом 959,7 млн рублей.

АФК «Система» в августе 2019 года приобрела через Sinocom 46,5% акций завода «Синтез», а тот в свою очередь стал владельцем 75,1% ставропольского «Биокома» у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сумма сделки составила 11,8 млрд рублей. АФК «Система» направила на приобретение 250 млн рублей собственных средств и средства «финансового партнера» в лице ВТБ.

Еще 32,34% «Синтеза» – у «Нацимбио». Оставшейся долей в «Биокоме» владеют физлица.

АФК «Система», помимо «Синтеза» и «Биокома», владеет и другими фармацевтическими заводами, входящими в холдинг Alium. Холдинг объединил предприятия ФП «Оболенское» и «Биннофарм».

Источники Vademecum сообщали, что фармацевтические активы АФК могут перейти под единое управление под началом генерального директора АО «Фарм-Центр» Сергея Клыкова.

«Синтез» выпускает более 300 наименований препаратов и медизделий, из них около 30% производится из собственных субстанций. Выручка «Синтеза» в 2019 году выросла на 24% – до 10,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 832,7 млн рублей.