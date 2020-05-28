ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина для терапии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения приостановила исследования противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин по проекту Solidarity, предполагающему проведение КИ потенциально эффективных препаратов от COVID-19. Безопасность этих лекарств применительно к пациентам с новой коронавирусной инфекции будет проверена профильной комиссией, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. Всемирная организация здравоохранения приостановила исследования противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин по проекту Solidarity, предполагающему проведение КИ потенциально эффективных препаратов от COVID-19. Безопасность этих лекарств применительно к пациентам с новой коронавирусной инфекции будет проверена профильной комиссией, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Использование препаратов по прямым показаниям (для лечения аутоиммунных заболеваний и малярии) ВОЗ по-прежнему считает безопасным. Другие испытания по проекту Solidarity, по словам Гебреисуса, продолжатся.

Журнал The Lancet 22 мая опубликовал результаты анализа группы американских исследователей о использовании хлорохина и гидроксихлорохина в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Эффективность этих лекарств не подтверждена, при этом установлено, что летальность принимавших их пациентов выше, чем в контрольной группе.

Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) в марте разрешило использование гидроксихлорохина и хлорохина у госпитализированных с COVID-19 пациентов, указывая при этом на возможные осложнения.

Препараты вошли во временные руководства Минздрава РФ по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Гидроксихлорохин и хлорохин в России рекомендовано также в малых дозах применять при признаках ОРВИ, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, до постановки диагноза.

В России гидроксихлорохин производят «Биоком», индийская Ipca Laboratories (Иммард), французская Sanofi (Плаквенил), канадская Apotex (Гидроксихлорохин). Намерена начать выпуск лекарства и компания «Нанолек».

Зарегистрированные показания гидроксихлорохина – малярия, ревматоидный артрит, красная волчанка. Пациенты с этими заболеваниями столкнулись с нехваткой препарата из-за повышенного спроса на фоне пандемии. «Биоком» в апреле перепрофилировал свои мощности под выпуск только Гидроксихлорохина. Компания при этом перерегистрировала предельную отпускную цену на него из-за подорожания субстанции в 2,5 раза – до 916,5 рублей без НДС.