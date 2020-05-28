МГФОМС определил стоимость теста на антитела к COVID-19

Московский городской фонд ОМС оценил стоимость тестирования на иммунитет к коронавирусу в 165,28 рублей. Процедура предполагает использование метода иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА). С 15 мая 2020 года в Москве исследование прошли более 50 тысяч человек, из них у 12,5% были обнаружены антитела к COVID-19. Всего планируется провести до 6 млн таких тестирований. Московский городской фонд ОМС оценил стоимость тестирования на иммунитет к коронавирусу в 165,28 рублей. Процедура предполагает использование метода иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА). С 15 мая 2020 года в Москве исследование прошли более 50 тысяч человек, из них у 12,5% были обнаружены антитела к COVID-19. Всего планируется провести до 6 млн таких тестирований.

Тариф был включен с 1 мая в Московский городской реестр медицинских услуг в системе ОМС, рассказали Vademecum в МГФОМС. Таким образом, на 6 млн исследований потребуется 991,7 млн рублей.

Популяционное исследование на наличие антител к COVID-19 у жителей Москвы в 30 столичных поликлиниках началось 15 мая. Планировалось выборочно провести до 70 тысяч исследований в неделю, но с 27 мая было решено открыть тестирование для всех желающих. По результатам двухнедельного мониторинга, в течение которого было протестировано 50 тысяч жителей, антитела имели 12,5% участников.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются. Тем не менее такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать», – отмечали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Всего на 25 мая в столице выявлено 166,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели 53,6 тысячи человек, 2 034 пациента скончались.

Ранее результаты анализов, сделанных на коммерческой основе в медицинских офисах по всей России, представил холдинг «Инвитро». По данным компании, антитела были обнаружены у 14% из 40 тысяч пациентов. Стоимость услуги в клиниках сети в среднем составляет от 950 до 1,4 тысячи рублей.

О проведении популяционного исследования среди всех жителей России заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Предполагается, что тестирование начнется в третьей декаде июня 2020 года и охватит 0,5% населения страны, то есть более 700 тысяч человек.

Фото: bankstoday.net

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