Правительство РФ намерено создать промышленный запас лекарств и медизделий

Создание запаса масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарственных препаратов позволит избежать дефицита и ценовых спекуляций во время эпидемий и резких скачков спроса. Уже подготовлены проекты документов, которые позволят решить вопрос на законодательном уровне, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Минздрава, направленные в Госдуму.

В документах сказано, что Минпромторг предлагает уже в 2020 году выделить на эти цели бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства. Они будут использованы на предоставление субсидий корпорации «Росхимзащита» и «Нацимбио». Первая займется созданием запаса СИЗ, медизделий и дезинфицирующих средств, а вторая — лекарственными препаратами. Также готовы проекты постановлений правительства об утверждении правил предоставления таких субсидий.

Минздрав предложил Минпромторгу создать резерв фармацевтических субстанций и готовой продукции in bulk (то есть без упаковки). Цикл производства при наличии фармсубстанции составляет 14 дней, указано в документах Минздрава.

В документах Минздрава не указано, где конкретно будут храниться промышленные запасы. Они могут быть направлены в государственный материальный резерв либо останутся на самих предприятиях производителей, а уже в случае необходимости поступят в розницу.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал, что поддерживает решение о создании резерва и считает его рациональным: страна постоянно сталкивается с инфекционными и вирусными угрозами — например, уже прошли эпидемии свиного и птичьего гриппа. При этом запасы масок, антисептиков помогают на первом этапе распространения инфекции избежать дефицита товаров, а также резкого роста цен на них.

Что касается лекарств, по словам Остапковича, логичнее создавать запасы отечественных препаратов, которые входят в список жизненно важных. По его мнению, направлять в резерв импортные более дорогие средства будет нерентабельно, лучше их постоянно держать в обороте.

gmpnews