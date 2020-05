Минпромторг РФ: дефицит медицинских респираторов сохраняется Правительство РФ намерено создать промышленный запас лекарств и медизделий » Glenmark испытает комбинацию фавипиравира и умифеновира для лечения COVID-19 Индийский производитель дженериков Glenmark Pharmaceuticals Ltd заявил о начале нового клинического исследования фазы III для оценки комбинации двух противовирусных препаратов – фавипиравира и умифеновира, в качестве потенциального лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19. По заявлению компании, получено одобрение индийского регулирующего органа для испытания комбинированной терапии на предмет безопасности и эффективности. В исследование будут включены 158 пациентов с умеренной формой заболевания. На сегодняшний день Индия входит в 10-ку наиболее пострадавших стран от COVID-19. Напомним, что фавипиравир производится под торговой маркой Avigan (Авиган) японской компанией Fujifilm Holdings Corp. В 2014 году он был разрешен к применению в качестве препарата против гриппа, в то время как умифеновир (российский противовирусный препарат хорошо известен под торговым наименованием «Арбидол») разрешен для лечения гриппа А и В в России и Китае. Умифеновир препятствует прикреплению вируса к клеткам и действует как ингибитор проникновения вируса. Кроме того, он оказывает модулирующее влияние на иммунную систему и вызывает выработку интерферона. Glenmark уже проводит в Индии клиническое испытание фавипиравира в качестве потенциального средства для лечения COVID-19, результаты которого ожидаются к июлю или августу. Комментируя это исследование д-р Моника Тэндон (Dr. Monika Tandon), вице-президент и руководитель Clinical Development Global Specialty Glenmark Pharmaceuticals Ltd., сказала: КОМБИНИРОВАНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ХОРОШИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВУЮТ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ВИРУСА – ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ БЫСТРО ПОДАВЛЯТЬ НАЧАЛЬНУЮ ВЫСОКУЮ ВИРУСНУЮ НАГРУЗКУ И ПРИВОДИТЬ К ОБЩЕМУ УЛУЧШЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ИССЛЕДОВАНИЕ GLENMARK БУДЕТ ИМЕТЬ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 В ИНДИИ. И фавипиравир, и умифеновир ингибировали вирусную инфекцию in vitro и показали эффективность в клинических испытаниях. В текущем исследовании пациенты будут разделены на две группы: одна группа, получающая фавипиравир и умифеновир (со стандартной поддерживающей терапией) и вторая группа, получающая только фавипиравир со стандартной поддерживающей терапией. Дозировка составит 1800 мг фавипривира и 800 мг умифеновира в 1-й день, после чего суточная доза фавипривира и унифеновира составит по 800 мг в течение всего курса лечения. Продолжительность лечения указана — 14 дней. gmpnews