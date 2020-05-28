Минпромторг РФ: дефицит медицинских респираторов сохраняется

В России сохраняется «небольшой дефицит» респираторов, однако его планируется восполнить за счет поставок медизделий из КНР. По остальным средствам индивидуальной защиты – медицинским маскам и костюмам – ситуацию удалось взять под контроль: в сутки выпускается 8–10 млн медицинских и гигиенических масок и 225 тысяч костюмов для врачей. В России сохраняется «небольшой дефицит» респираторов, однако его планируется восполнить за счет поставок медизделий из КНР. По остальным средствам индивидуальной защиты – медицинским маскам и костюмам – ситуацию удалось взять под контроль: в сутки выпускается 8–10 млн медицинских и гигиенических масок и 225 тысяч костюмов для врачей.

По словам заместителя главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в России производится около 490 тысяч респираторов в сутки, из которых 120 тысяч приходится на медицинские респираторы. Этого не до конца хватает для обеспечения потребностей, однако дефицит планируется заместить за счет импорта.

«Мы наладили поставки из КНР, и в ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля-мая поступит 15,6 млн штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв», – пообещал замминистра.

По остальным позициям производство удалось нарастить до полного обеспечения необходимой продукции: при потребности в 1,5 млн медицинских масок в сутки российские предприятия выпускают 6,5 млн масок, еще 2 млн гигиенических масок выпускают предприятия легкой промышленности, 1,4 млн – исправительные колонии ФСИН. Кроме того, еще 300 млн масок было завезено из КНР.

Производство одноразовых костюмов удалось нарастить с 6,8 тысячи в сутки до 225 тысяч в сутки. «Мы консолидировали примерно 45% от всего объема производства спецматериала на базе «Росхимзащиты», чтобы избежать спекулятивного роста цен. Кроме того, так проще работать: эта корпорация получила единое регудостоверение в Росздравнадзоре. По нему, заключая, в свою очередь, контракт с «Росхимзащитой», работают все другие компании легпрома, которые Минпромторг в марте переориентировал на выпуск СИЗ», – пояснил Виктор Евтухов.

По его словам, в любом другом случае на получение регудостоверений производителями ушло бы «много времени», и Минпромторг РФ не смог бы наладить производство костюмов «в кратчайшие сроки».

В апреле 2020 года «дочка» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – постановлением Правительства РФ была назначена единым оператором рынка средств индивидуальной защиты, однако 13 апреля действие документа было приостановлено.

Во второй половине апреля 2020 года «Росхимзащита» получила регудостоверение на комплекты защитной одежды для врачей из нетканых материалов с местом производства на 51 российском предприятии, включая собственные мощности корпорации в Тамбовской области.

На развитие производства СИЗ компания задействовала льготный займ в 489 млн рублей от Фонда развития промышленности.