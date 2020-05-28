Анна Попова утвердила правила профилактики COVID-19

Правила профилактики устанавливают требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания COVID-19.

Главный Государственный санитарный врач России Анна Попова подписала 22 мая постановление № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Правила устанавливают требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания COVID-19. Новый коронавирус SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации отнесен ко II группе патогенности.

В первую очередь проводятся лабораторные исследования лиц, прибывших в Россию с симптомами инфекционного заболевания; лиц, контактировавших с больными COVID-19; лиц с диагнозом «Внебольничная пневмония» и медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным пациентам.

Подтвержденным случаем заболевания считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Лица, контактировавшие с больным COVID-19, находятся в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с заболевшим.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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