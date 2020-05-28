Минздрав отменил регистрацию препарата «Бронхипрет»

В период с 20 по 27 мая Минздрав отменил государственную регистрацию трех препаратов. Решения размещены на портале Госреестра лекарственных средств.
Отменена государственная регистрация трех препаратов:
- Капель «Бронхипрет», ЛС-000182 от 05.04.2010г. на основании подачи заявления компании «Бионорика».
- Таблеток 2 и 4 мг «Диласидом», П N014294/02 от 29.10.2008г. на основании подачи заявления компании «Акрихин».
- Капель глазных «Дитадрин», П N014982/01 от 01.07.2008г. на основании подачи заявления компании «Акрихин».
Всего в период с 1 по 27 мая Минздрав отменил государственную регистрацию четырех препаратов, шести фармсубстанций, приостановил обращение трех препаратов.
Елена Воронина
pharmvestnik