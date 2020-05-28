Крупным аптечным сетям США выдвинуто обвинение в опиоидном кризисе

Два округа в штате Огайо выступили с обвинением в адрес крупных аптечных сетей в продаже миллионов доз опиоидов, а также их продвижении. Среди них CVS, Rite Aid, Walgreens и Giant Eagle, а также те, которые работают в составе сети Walmart.

Аптечные сети продавали миллионы доз опиоидов на территории небольших городов, предлагали бонусы аптечным работникам и даже работали напрямую с производителями препаратов, чтобы продвигать опиоиды как безопасные и эффективные препараты, следует из судебного иска, поданного в федеральный суд Кливленда представителями двух округов штата Огайо. Об этом пишет The New York Times.

В частности, в иске содержатся свидетельства, что сеть CVS работала с компанией Purdue Pharma, производителем опиоидного анальгетика OxyContin (оксикодон), и предлагала аптечным работникам обучающие семинары по лечению болевого синдрома с целью, чтобы они в дальнейшем распространяли информацию о безопасности препарата. При сотрудничестве с Endo Pharmaceuticals сеть CVS также делала пациентам рассылки с побуждением продлевать рецепты на другой мощный опиоидный анальгетик.

С 2006 по 2014 год в городе Пейнсвилл (штат Огайо) с населением не более 20 тыс. человек сетью Rite Aid было реализовано свыше 4,2 млн доз оксикодона и гидрокодона, гласит иск. Точкам с самыми высокими продажами предлагались бонусы.

По официальным данным, представленным обвинителями, в период 2006—2014 годов розничные сети в округе Лейк (население 220 тыс. человек) реализовали всего почти 64 млн доз оксикодона и гидрокодона, а в округе Трамбулл (население 209 тыс. чел.) – до 68 млн доз. Немалая часть этих продаж принадлежит Walmart, которая за этот период ни разу не предоставила данные о подозрительных запросах со стороны врачей. Предупреждения от рядовых работников аптек о таких подозрительных случаях игнорировались вышестоящими сотрудниками, указывается в иске.

До настоящего момента множество других исков обвиняли в опиоидном кризисе главным образом производителей и дистрибьюторов, и многие из этих дел уже улажены, отмечает издание. Относительно немного дел касательно розничных сетей хоть как-то продвинулись. Рассмотрение первого из таких дел, также по причине иска из двух округов в Огайо, запланировано на ноябрь 2020 года. Новый же иск будет рассмотрен в мае следующего года.

Анастасия Теслина

pharmvestnik