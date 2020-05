Инна Бакуменко вошла в Совет директоров AIPM Крупным аптечным сетям США выдвинуто обвинение в опиоидном кризисе » Novo Nordisk приняла стратегию по борьбе с сахарным диабетом для социально незащищенных групп Компания Novo Nordisk объявила о запуске новой стратегии в области социальной ответственности с целью борьбы с сахарным диабетом. Ее долгосрочная цель состоит в оказании доступной медицинской помощи социально незащищенным группам пациентов в странах мира и ускорении внедрения мер профилактики для сдерживания роста заболеваемости сахарным диабетом. В компании подчеркивают, что стратегия принята в условиях острого спроса со стороны глобального здравоохранения. На сегодня сахарный диабет встречается у каждого одиннадцатого жителя планеты, если не принимать меры, то к 2045 году этим заболеванием будет страдать каждый девятый. Болезнь создает существенную нагрузку на системы здравоохранения, поэтому в поисках средств для профилактики и лечения этого заболевания производитель взаимодействует с органами управления здравоохранением и другими партнерскими организациями в странах, где ведет свою деятельность. «Наша борьба с сахарным диабетом становится как никогда важной в условиях продолжающегося роста числа случаев этого заболевания и на фоне самой разрушительной за последнее время пандемии, захлестнувшей мир, — заявил главный исполнительный директор компании Novo Nordisk Ларс Фруергор Йоргенсен. — Наши меры поддержки общества в борьбе с сахарным диабетом не ограничиваются разработкой новых лекарственных средств: мы стремимся сдержать рост заболеваемости и обеспечить доступность медицинской помощи для социально незащищенных групп пациентов в каждой стране. Многие слои населения оказываются уязвимыми перед угрозой сахарного диабета, который сильнее всего поражает тех, кто лишен всякой социальной защиты. Я горжусь тем, что мы продолжаем движение по этому пути и совместно с нашими партнерами работаем над преодолением связанного с сахарным диабетом кризиса в условиях, когда потребность в этом особенно велика». В качестве первого этапа предоставления доступного инсулина уязвимым группам пациентов компания Novo Nordisk в 76 странах с низким и средним уровнем доходов снижает максимальную цену на генно-инженерные человеческие препараты инсулина с 4 до 3 долларов США за флакон в рамках исполнения действующего обязательства компании по обеспечению доступности инсулина. Это относится к наименее развитым странам согласно определению ООН, странам с низким уровнем доходов согласно определению Всемирного банка и странам со средним уровнем доходов, где большие группы населения с низким доходом не имеют достаточного медицинского страхования. Для полного устранения детской смертности от сахарного диабета 1 типа компания Novo Nordisk расширяет программу Changing Diabetes in Children для охвата 100 000 детей к 2030 году вместо 25 000 в настоящее время. В рамках программы дети с сахарным диабетом 1 типа из малообеспеченных семей получают медицинскую помощь и жизненно важные лекарственные средства. Вице-президент Международной федерации диабета и партнер программы Changing Diabetes in Children, доктор Наби Белд прокомментировал необходимость скорейшей реализации этой меры: «Заболеваемость сахарным диабетом растет во всех регионах мира, далеко не для всех доступны возможности по сохранению хорошего здоровья. Программа Changing Diabetes in Children спасла жизни тысячам детей с сахарным диабетом 1 типа, проживающих в странах с низким уровнем социальной защиты. Я высоко ценю усилия Novo Nordisk по максимальному включению таких пациентов в эту программу и расширению мер по борьбе с сахарным диабетом». В рамках стратегии борьбы с сахарным диабетом программа компании Partnering for Change, которая реализуется совместно с Международным Комитетом Красного Креста и его отделением в Дании для оказания медицинской помощи пациентам с серьезными хроническими заболеваниями в ситуациях гуманитарного кризиса, также будет расширена. Это сотрудничество предусматривает включение направлений, связанных с лечением сахарного диабета и артериальной гипертензии, в международную деятельность Красного Креста. Более подробная информация об инициативах в рамках стратегии борьбы с сахарным диабетом (Defeat Diabetes) представлена на сайте компании, а также в официальном пресс-релизе Novo Nordisk. Источник: Novo Nordisk pharmvestnik