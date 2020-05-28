Инна Бакуменко вошла в Совет директоров AIPM

Генеральный директор Abbott в России и СНГ Инна Бакуменко избрана в состав Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей. Соответствующее решение было принято 26 мая на заседании Совета директоров AIPM. Полномочия Инны Бакуменко действуют до конца 2021 года.

Опыт работы Инны Бакуменко в фармацевтической индустрии насчитывает свыше 20 лет. За время своей карьеры она работала в компаниях Pfizer, Johnson & Johnson, Servier, Allergan.

Высшее фармацевтическое образование она получила в Харьковском национальном медицинском университете и степень магистра в маркетинге и менеджменте в Национальном экономическом университете по европейской программе TACIS и Harvard Business School. Управленческий опыт приобрела во время работы на Украине, в странах Кавказа и Центральной Азии.

Бакуменко присоединилась к Abbott в качестве генерального директора в ноябре 2019 года. В мае 2020 года она избрана в состав Совета Директоров AIPM.

Фото: Abbott

Сергей Рякин

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