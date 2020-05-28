ЦРПТ инвестировал в сервис маркировки лекарств для малого бизнеса

Центр развития перспективных технологий в ответ на запрос участников рынка лекарственных препаратов инвестировал в разработку сервиса, который рассчитан на малый бизнес. Как сообщают в компании, он позволяет работать в системе маркировки лекарств через интуитивно понятный интерфейс, а также своим мобильным приложением для смартфона заменяет 2D-cканер.

Решение предназначено в первую очередь для участников рынка, у которых нет оборудования в виде 2D-сканеров и товарно-учетных систем либо товарно-учетные системы не интегрированы с МДЛП.

ЦРПТ описал принцип работы сервиса. Веб-приложение открывается в браузере и выполняет несколько функций: получение документов от других участников ФГИС МДЛП, формирование, подпись и отправка документов. Документы создаются в человекочитаемой форме, а значения можно выбирать из справочников, поэтому заполнять документы можно буквально в один клик. Самое главное — можно скачать мобильное приложение с функцией 2D-сканера: с помощью него сканируются коды Data Matrix на лекарственных препаратах, которые просто подставляются в нужный документ.

«Мы видим запрос на подобный сервис со стороны медицинских организаций, у которых сравнительно небольшой объем оборота лекарств — стоматологий, учреждений санаторно-курортного типа, маленьких медорганизаций, — отмечает руководитель группы Фарма ЦРПТ Сергей Холкин. — Никакой дополнительной нагрузки на этих представителей малого бизнеса не будет, сервис бесплатен, операции максимально упрощены. Также рассчитываем, что появление данного сервиса позволит обеспечить готовность любого участника в течение всего нескольких суток после получения УКЭП».

Напомним, 1 октября 2019 года в России стала обязательной маркировка кодами Data Matrix препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий. С 1 июля 2020 года она становится обязательной для всех лекарств.

Источник: ЦРПТ

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