«Яндекс» не планирует открывать собственные аптеки

«Яндекс» не ставит перед собой задачу получения фармлицензии на розничную торговлю. При этом с 2020 года фокус компании сделан на фарминдустрию.

Интереса к получению розничной фармацевтической лицензии у компании «Яндекс» нет. Об этом в ходе онлайн-конференции для фарминдустрии заявил Антон Петраков, директор по связям с государственными органами Яндекс.Такси и Гео.

Ранее, как писал «ФВ», маркетплейс «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка) заявлял о планах получить оптовую и розничную фармлицензии в 2020 году. Однако до сих пор онлайн-площадка не анонсировала их наличие.

Петраков пояснил, что требования допуска к дистанционной торговле лекарствами прописаны для аптечных организаций. «Яндекс» развивает собственные фармпроекты совместно с игроками фармацевтического рынка.

Как уже писал «ФВ», в апреле «Яндекс» анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки». Кроме того, Яндекс.Такси продолжает сотрудничество по доставке лекарств с помощью курьеров — водителей такси. Проект стартовал в марте текущего года.

В пуле партнеров Яндекс. Такси: аптечные сети «Апрель», «Вита», «ПроАптека», «Алоэ», «Фармакопейка», «Твой доктор», «Здесь аптека», «Здоров.ру», «Планета здоровья», «Невис», «Фармаимпекс», «АСНА», «Социалочка», ГК «Эркафарм». Об этом сказал руководитель проекта по подключению аптечных сетей к Яндекс.Такси Роман Захаров.

По его словам, до выхода правил дистанционной торговли проведены тестовые проекты по доставке из этих аптек товаров из нелекарственных категорий. Наиболее активное сотрудничество идет с сетью «Апрель». Доставку с помощью водителей-курьеров «обкатали» на памперсах.

По итогам тестирования, компания выявила главную особенность: при осуществлении дистанционной торговли с возможностью доставки на дом аптекам рекомендуют работать по предоплате. По словам Захарова, это гарантирует, что покупатель заберет товар практически в 100% случаях. При оплате по факту доставки возникает больше проблем с необходимостью возврата товара в аптеку из-за отказа от заказа.

Доставка с помощью сервиса Яндекс. Такси товаров из аптек, пока не заработала в полную силу: процесс обсуждения деталей сотрудничества с аптечными сетями пока не завершен, пояснил Захаров.

Оксана Баранова

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