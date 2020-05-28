Затраты фармпроизводителей на рекламу в Яндексе в период пандемии выросли на 30%

За четыре месяца 2020 года фармпроизводители увеличили свои рекламные бюджеты на продвижение препаратов на платформах «Яндекса» на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования компании, представленного в ходе онлайн-конференции компании, организованной для фарминдустрии.

«Яндекс» представила собственное исследование поведения потребителей и бизнеса на платформах поисковой системы в период пандемии коронавируса. Компания зафиксировала всплеск интереса фармпроизводителей к продвижению. Прирост рекламных бюджетов составил 30%. При этом количество кликов на рекламируемые продукты увеличилось на 76%, зафиксировали представители компании.

В «Яндексе» отметили рост интереса потребителей к возможностям покупки и доставки лекарств. До февраля 2020 года компания фиксировала порядка 80 тыс. запросов в месяц в поисковой системе, касающихся возможностей доставки лекарств. С марта текущего года зафиксирован рост таких запросов на 60%. Об этом заявила менеджер по работе с новыми и ключевыми клиентами «Яндекса» Дарья Пожарова.

Согласно исследованию, проведенному компанией, лидерами ТОП 10 брендов аптек на поиске «Яндекс» стали: «Аптека.ру», «Столички» и «Живика» (1 января – 20 мая 2020 года) Пик онлайн-заказов лекарств с этих сервисов пришелся на март текущего года.

При этом лидерами заказов в этот период стали противовирусные препараты, категория БАД и витамины, а также средства для лечения ЖКТ.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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