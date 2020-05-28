Конгрессмены из штата Техас призвали к выводу цепи поставок фармпродукции из Китая

Некоторые члены Конгресса США выступили за перенос фармпроизводств из Китая в США и страны-союзники. В случае принятия этой инициативы согласившимся компаниям предусмотрены налоговые льготы.

После появления информации о первых положительных результатах применения гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19, потребность выросла в разы и речь шла о дефиците препарата. До 70% поставок гидроксихлорохина приходят в США из Индии, которая в свою очередь в большой степени полагается на поставки активных фармацевтических субстанций (АФС) из Китая (оттуда приходит около 68% сырья). Такой пример приводит thetexan.news.

Директор Центра оценки и исследования лекарственных препаратов FDA д-р Дженет Вудкок сообщила Конгрессу в октябре 2019 года, что FDA не имеют данных об объемах производства готовых лекарственных форм, но следят за числом зарегистрированных производств АФС. Примерно 28% из них распложены в США, 13% — в Китае.

По информации FDA, абсолютное число производств АФС в Китае несколько меньше, чем в США, но оно удвоилось за последнее десятилетие и продолжает расти. Пока невозможно оценить степень зависимости США от Китая в этом плане.

В связи с этим несколько техасских членов Конгресса США представили законодательную инициативу, которая направлена на поощрение американских фармпроизводств и перенос роста индустрии из Китая. Согласно пресс-релизу, целью предложения является побудить перенос в США медицинских поставок и фармацевтических компаний с помощью налоговых выгод.

От компаний потребуется поддерживать объем производства как минимум на том же уровне, что и во время нахождения на предыдущем месте.

Анастасия Теслина

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